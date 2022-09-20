В Наблусе настоящая война: протестующие палестинцы призывают жечь шины и перекрывать дороги

В Наблусе в знак протеста против ареста Мусаба Аштейе палестинцы призывают митингующих перекрыть транспортное движение и начать жечь покрышки.

Один из лидеров протеста считает, что нужно устраивать гражданские беспорядки до освобождения арестованных Аштейе и Амида Табилы.

Об этом сообщает Mako.

Днем в Наблусе действовал комендантский час. Местные жители были у себя дома, магазины оставались закрылись, а те, кто находился на улице, противостояли палестинским силам безопасности. Люди, принявшие участие в протестах, являются представителями всех слоев палестинского общества и разных организаций.

Ранее мы рассказывали, что суд наказал 22-летнего мужчину за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате.

Также «Курсор» сообщал, что на стройке в Бейтар-Илите погиб рабочий.

Помимо этого, суд вынес приговор члену палестинского «Исламского джихада».