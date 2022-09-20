В Наблусе настоящая война: протестующие палестинцы призывают жечь шины и перекрывать дороги

Один из лидеров протеста считает, что нужно устраивать гражданские беспорядки до освобождения арестованных Аштейе и Амида Табилы.
Об этом сообщает Mako.
Днем в Наблусе действовал комендантский час. Местные жители были у себя дома, магазины оставались закрылись, а те, кто находился на улице, противостояли палестинским силам безопасности. Люди, принявшие участие в протестах, являются представителями всех слоев палестинского общества и разных организаций.
Ранее мы рассказывали, что суд наказал 22-летнего мужчину за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате.
Также «Курсор» сообщал, что на стройке в Бейтар-Илите погиб рабочий.
Помимо этого, суд вынес приговор члену палестинского «Исламского джихада».