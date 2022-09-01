В Шхеме произошла ожесточенная перестрелка с участием ЦАХАЛа: первые фото и видео

По сообщениям СМИ, двое палестинцев скончались рано утром в четверг в ходе отдельных столкновений с израильскими силами в Иудее и Самарии.
В лагере беженцев Балата в Шхеме вспыхнули вооруженные столкновения после того, как израильские войска вошли для ареста разыскиваемых лиц.
По сообщениям палестинских СМИ, палестинец по имени Самер Халед из близлежащего лагеря беженцев Эйн-Бейт-аль-Ма был ранен в шею и позже скончался.
В других сообщениях говорится, что второй палестинец был ликвидирован израильскими войсками во время столкновений в городе Аль-Бира недалеко от Рамаллы.
Его опознали как Язана Афанеха из близлежащего лагеря беженцев Каландия к северу от Иерусалима.
На кадрах, распространенных в сети, видно, как тела Халеда и Афане доставляют в больницы.