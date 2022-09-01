В Шхеме произошла ожесточенная перестрелка с участием ЦАХАЛа: первые фото и видео

07:44, Сегодня
Новости Израиля
столкновения палестинцев и солдат цахала фото
Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90

Сообщается, что двое палестинцев скончались в ходе отдельных ночных столкновений в Иудее и Самарии.

По сообщениям СМИ, двое палестинцев скончались рано утром в четверг в ходе отдельных столкновений с израильскими силами в Иудее и Самарии. 

В лагере беженцев Балата в Шхеме вспыхнули вооруженные столкновения после того, как израильские войска вошли для ареста разыскиваемых лиц.

По сообщениям палестинских СМИ, палестинец по имени Самер Халед из близлежащего лагеря беженцев Эйн-Бейт-аль-Ма был ранен в шею и позже скончался.

В других сообщениях говорится, что второй палестинец был ликвидирован израильскими войсками во время столкновений в городе Аль-Бира недалеко от Рамаллы. 

Его опознали как Язана Афанеха из близлежащего лагеря беженцев Каландия к северу от Иерусалима.

На кадрах, распространенных в сети, видно, как тела Халеда и Афане доставляют в больницы.

 

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Автор материала:
Ирен Давид
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