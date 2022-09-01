В Шхеме произошла ожесточенная перестрелка с участием ЦАХАЛа: первые фото и видео

Сообщается, что двое палестинцев скончались в ходе отдельных ночных столкновений в Иудее и Самарии.

По сообщениям СМИ, двое палестинцев скончались рано утром в четверг в ходе отдельных столкновений с израильскими силами в Иудее и Самарии.

В лагере беженцев Балата в Шхеме вспыхнули вооруженные столкновения после того, как израильские войска вошли для ареста разыскиваемых лиц.

По сообщениям палестинских СМИ, палестинец по имени Самер Халед из близлежащего лагеря беженцев Эйн-Бейт-аль-Ма был ранен в шею и позже скончался.

В других сообщениях говорится, что второй палестинец был ликвидирован израильскими войсками во время столкновений в городе Аль-Бира недалеко от Рамаллы.

#شاهد اندلاع اشتباكات بين مقاومون وجيش الاحتلال المتوغل في مخيم بلاطة شرق #نابلس. pic.twitter.com/aGnNUn4iKF — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) September 1, 2022

Его опознали как Язана Афанеха из близлежащего лагеря беженцев Каландия к северу от Иерусалима.

На кадрах, распространенных в сети, видно, как тела Халеда и Афане доставляют в больницы.

#عاجل استشهاد الشاب سامر محمود سليمان خالد من مخيم العين متأثرًا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس pic.twitter.com/RqiLunQ023 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 1, 2022