В Негеве обнаружили сеть нелегальных бензозаправок с разбавленным горючим

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» арестовали бедуинов из поселка Лакия в Негеве по подозрению в создании сети нелегальных бензозаправок, на которых еще и разбавляли горючее.

Об этом пишет News.israelinfo.

Подозреваемые были задержаны стражами порядка за ведение бизнеса без лицензии, сокрытии доходов в размере 60 млн шекелей и отмывании капиталов. Также бедуины разбавляли топливо, чем подвергали водителей опасности на дорогах. Еще одно правонарушение состояло в эксплуатации на бензозаправках палестинских нелегалов.

В последние месяцы велась слежка за «пиратской» автозаправочной станцией, организованной бедуинским семейством возле Лакии в десятке километров к северо-востоку от Беэр-Шевы.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным, опубликованным на прошлой неделе, цены на энергоносители в Израиле являются самыми высокими за девять лет, начиная с ноября 2014 года. В прошлом месяце они подскочили в среднем на 6 процентов.

Еще мы писали, что неисправности в топливной системе возникают как у новых, так и у подержанных авто. Обычно речь идет о проблемах в работе форсунок, которые достаточно недешевы.

Напомним, что цены на топливо растут, однако пересаживаться на автобусы тоже не вариант, ведь и проезд дорожает. А в некоторых случаях автобусы не выход, особенно зимой, и в отдаленных поселках. Поэтому вопрос экономии встает перед автомобилистами постоянно.