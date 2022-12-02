В Негеве обстреляли свадебный кортеж, тяжело ранен жених

По данным правоохранителей, покушение было совершено на почве кровной мести.

В Негеве в пятницу, 2 декабря, было совершено покушение на убийство.

Об этом информирует Israel Info.

Издание уточняет, что был обстрелян свадебный кортеж. При этом был тяжело ранен 20-летний жених.

«По данным полиции, покушение совершено на почве кровной мести», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, 27 ноября в Петах-Тикве на дороге произошла стрельба, в ходе которой ранение получил молодой мотоциклист.

Мужчина в возрасте 20 лет получил ранения средней степени тяжести, но был в сознании. На место инцидента вызвали бригаду медиков, которая оказала пострадавшему первую помощь, а после госпитализировала в медицинское учреждение «Бейлинсон».

Полиция начала расследовать обстоятельства происшествия. Предполагается, что инцидент, по-видимому, имеет криминальную подоплеку.

Курсор писал ранее, что на улице Ицхак Садех в Тель-Авиве в 30-летнюю женщину выстрелили из проезжающего мимо автомобиля. Медики и фельдшеры MDA оказали ей медицинскую помощь и эвакуировали ее в больницу «Ихилов».

Еще мы писали, что в полицию поступило сообщение о стрельбе из проезжавших автомобилей возле туннеля Тель-Кашиш. Двое жителей Райне, в возрасте 31 и 23 лет, ранены в результате нападения. Один с тяжелыми травмами, а другой с ранениями средней тяжести были доставлены в больницу.