В Негеве разбился самолет: есть жертвы

В субботнее утро, 4 марта, произошла авиационная катастрофа на 60-й трассе в районе развязки Шокет на севере Негева, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

Легкий самолет потерпел крушение и загорелся. Согласно данным полиции, жертвами катастрофы стали мужчина и женщина, чьи имена на данный момент не разглашаются.

Предварительная информация говорит о том, что самолет разбился при попытке пилотом совершить аварийную посадку.

В настоящее время информация о происшествии уточняется. Устанавливаются все происшествия трагедии.

Напомним, в конце февраля * в россии потерпел крушение вертолет. Воздушное судно разбилось в трех километрах от аэропорта мурманска при заходе на посадку, выполняя гражданский рейс. На его борту было 9 человек, по предварительным данным, четверо ранены, погибших нет. Предполагаемой версией ЧП считалась ошибка пилотирования и отказ техники. Со временем стало известно, что вертолет Ми-8Т попал под снежный заряд.

До этого недалеко от российского мурманска разбился вертолет Ми-8. Вертолет разбился неподалеку от площадки Лавозеро. На борту было восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы. В тот день в мурманской области сильные снегопады — часть автомобильных дорог была перекрыта. Причина трагедии названа не была.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!