Недалеко от российского мурманска разбился вертолет Ми-8

Вблизи города мурманск (российская федерация*) разбился вертолет Ми-8.

Об этом сообщает портал Nexta Live.

«Вертолет разбился неподалеку от площадки Лавозеро. На борту было восемь человек. Как минимум, четверо получили травмы», — сообщает СМИ.

Число погибших и пострадавших уточняется.

Следует отметить, что сегодня в мурманской области сильные снегопады. Часть автомобильных дорог была перекрыта.

Как сообщал Курсор, вероятное повреждение взрывами российского военного самолета-разведчика А-50 на аэродроме «Мачулищи» в Беларуси является «хорошей новостью» для украинских военных. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

«Для Воздушных сил Украины – это хорошая новость. Этот самолет – постоянно в воздухе, разведывает нашу территорию, проводит радиолокационную разведку, сканирует, когда работают наши средства ПВО, обнаруживает их местонахождение, отслеживает взлет и посадку и направления движения нашей авиации, сопровождает атаки крылатыми ракетами», – сказал Игнат.

На вопрос, доверяет ли он распространенной информации о том, что это сделали белорусские партизаны с помощью беспилотников, Игнат сказал: «Я доверяю, у меня есть свои источники информации, но я не могу о них вам сейчас сказать».

До этого мы информировали о том, что в воскресенье, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50, являющегося самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В результате 2-х взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Повреждения серьезные, самолёт точно уже никуда не полетит.

Позже мы писали о том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал усилить границы Беларуси.

Ранее мы рассказывали, что на годовщину вторжения рф в Украину на одном из домов в Минске подняли флаг Украины на крыше многоэтажного дома.

Также Курсор сообщал, что в Институте изучения войны считают, что путин намерен использовать Беларусь в войне против Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!