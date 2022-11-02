В нескольких населенных пунктах Верхней Галилеи пропало электричество

Сегодня вечером, 2 ноября, в нескольких населенных пунктах Верхней Галилеи отключили электричество. Сбой произошел из-за неисправности трансформатора, расположенного на подстанции Кирьят-Шмона.

Об этом сообщает издание «Детали».

Без света остаются десятки тысяч жителей населенных пунктов от Хацор ха-Глилита до Мадждаль-Шамса. Предполагается, что на устранение проблемы может уйти несколько часов.

Возможно, поломка трансформатора связана с грозой, которая была в этом районе.

«Курсор» писал ранее, что каждый год в январе в Израиле проводят корректировку цен на электроэнергию и сейчас все указывает на то, что граждан в 2023 году ждет резкое повышение тарифов.

Еще мы писали, что представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии практически достигли соглашения о поставках электроэнергии в ЕС.

Напомним, компания Teralight получила от банка «Леуми» финансирование в размере от 450 млн шекелей на реализацию проекта «Танах». Он будет обеспечивать выработку электроэнергии в общем объеме 250 мегаватт и, как ожидается, принесет доход в размере около 2 млрд долларов в течение периода его эксплуатации (23 года).