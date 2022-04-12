В Нетании автомобиль сбил няню и троих детей

Трое детей и 22-летняя женщина были ранены автомобилем в Нетании. Водителя, 37-летнего жителя города, вскоре арестовали.

Няня и трое детей были легко ранены вечером в понедельник, когда их сбил автомобиль на улице Кехилат Сафед в Нетании.

Об этом передает CH10.

Автомобиль-нарушитель скрылся, но вскоре водитель, 37-летний житель города, был задержан.

Вызванные на место спасатели оказали медицинскую помощь 22-летней девушке и 3 детям 6 лет, 3 лет и малышу около года.

Раненые были эвакуированы в городскую больницу Ланиадо.

Полиция заявила, что задержала жителя Нетании для допроса по подозрению в причастности к дорожно-транспортному происшествию.

«Предварительные следственные действия и осмотры, проведенные полицией на месте происшествия, вскоре привели к задержке и допросу 37-летнего жителя города», — сказали в полиции.

В полиции добавили: «По окончании следствия и на основании доказательств будет принято решение о задержании подозреваемого и доставлении его завтра к судье с ходатайством о продлении его содержания под стражей».

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