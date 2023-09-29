В Нетании парикмахер попросил клиента подождать в очереди и едва не поплатился за это жизнью

54-летний житель Нетании угрожал ножом парикмахеру после того, как тот отказался принять его из-за отсутствия окна в очереди.

В местной парикмахерской в Нетании, всего за несколько часов до наступления праздника Суккот, произошел серьезный инцидент, который мог закончиться убийством. На место происшествия вызвали полицию после сообщения о 54-летнем мужчине, который угрожал парикмахеру ножом.

Об этом пишет 14 канал.

В ходе предварительного расследования полиции выяснилось, что подозреваемый, житель города, позвонил в парикмахерскую и попросил записаться на стрижку. После того, как ему сказали, что все места заняты, он все равно пришел в парикмахерскую, схватил найденный там нож и, угрожая, потребовал, чтобы его обслужили.

Инцидент обострился, когда один из очевидцев, заметивший происходящее, вытащил пистолет, на который у него была лицензия. Вызванные в парикмахерскую сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его на допрос. Позже его доставили в суд в Петах-Тикве. Содержание мужчины под стражей продлили до 1 октября.

14 канал также напомнил, что насилие в парикмахерской не является чем-то новым. Еще один инцидент произошел в конце прошлого года, когда мужчина, приехавший постричься в заведение в Иерусалиме, атаковал парикмахера и устроил в заведении погром. Он заявил, что вода, которой ему мыли голову, была слишком горячей, и это вывело его из себя.

Злоумышленник вышел из парикмахерской и через некоторое время вернулся туда, на этот раз вооружившись газовым баллончиком. Он пригрозил парикмахеру, облил ее газом – и скрылся. Спустя некоторое время его арестовали, а позже ему предъявили обвинение в нападении, угрозах и нанесении ущерба имуществу.

Курсор ранее писал, что парикмахер рассказала, какое поведение клиентов считает «неуважительным» – эту ошибку совершают многие люди.