В Нетании произошла стрельба: есть раненый

Сегодня в Нетании произошла стрельба. Пострадал один человек.
В 09:23 на горячую линию МАДА поступило сообщение о раненом мужчине в результате насильственного инцидента на улице в Нетании.
Медики и фельдшеры МАДА оказывают мужчине медицинскую помощь и направляют в больницу Лэниадо.
Сообщается, что 40-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести с проникающим ранением. Он в сознании.
Также мы сообщали, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля.
Курсор, кроме того, передавал, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля.