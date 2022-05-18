В Нетании произошла стрельба: есть раненый

В МАДА сообщают, что один человек был ранен в результате стрельбы в Нетании в среду утром. 40-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. Полиция расследует инцидент.

Сегодня в Нетании произошла стрельба. Пострадал один человек.

В 09:23 на горячую линию МАДА поступило сообщение о раненом мужчине в результате насильственного инцидента на улице в Нетании.

Медики и фельдшеры МАДА оказывают мужчине медицинскую помощь и направляют в больницу Лэниадо.

Сообщается, что 40-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести с проникающим ранением. Он в сознании.

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