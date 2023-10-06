В Нетании произошло ДТП со смертельным исходом - подробности

Дорожно-транспортное происшествия произошло при участии авто и мотоциклиста.

На прибрежном шоссе недалеко от Нетании, двое мужчин в возрасте тридцати лет, мотоциклист и пешеход, были сбиты автомобилем. Группа медиков из скорой помощи «Маген Давид Адом», которая оперативно прибыла на место происшествия, констатировала смерть обоих.

Об этом пишут "Сегодня в Израиле".

Водитель авто, ставший виновником ДТП, сразу скрылся с места трагедии, но вскоре полицейские нашли и задержали его.

Ранее "Курсор" писал о том, что стали известны подробности смертельного ДТП в Украине с участием израильтян. Авария, с участием паломников, в котором погибла женщина, произошла по дороге в Умань. Трагедия случилась на трассе в Винницкой области.

Также мы сообщали, что в Египте произошло ДТП с участием израильтян. Согласно предварительной информации, в результате столкновения двух автомобилей пострадало пять граждан Израиля. При оценке состояния раненых медицинскими специалистами была выявлена легкая или средняя тяжесть полученных повреждений. Парамедик из организации "Ихуд хацала" оказал первую медицинскую помощь пострадавшим.

Кроме того, известно, что ДТП с участием четырех авто произошло на трассе 60. В результате дорожно-транспортного происшествия между четырьмя транспортными средствами на трассе 60 были ранены семь человек. Медики MDA оказали помощь раненым и эвакуировала их в Английскую больницу в Нацерете и в клинику "Эмек".