В Нетании в результате ДТП ранен мужчина

Медики MDA и парамедики оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ланиадо.

В Нетании во вторник, 27 декабря, 28-летний мужчина получил легкие ранения в результате ДТП.

Об этом информирует портал Maariv.

Отмечается, что инцидент произошел на центральном вокзале Нетании. Автобус, в котором ехал мужчина, врезался в стеклянную стену.

«Медики MDA и парамедики оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Ланиадо после того, как в его тело попало разбитое стекло», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 23 декабря, на 4 шоссе возле развязки Шева в сторону Ришон ле-Цион мотоциклист был сбит автомобилем. Медики MDA и парамедики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.

«Мотоциклист лежал на обочине дороги, он был в сознании с ушибами конечностей. Мы оказали ему первоначальную медицинскую помощь, которая включала иммобилизацию и введение обезболивающих, и эвакуировали его в больницу в отделение интенсивной терапии MDA, когда его состояние стало умеренно стабильным», — рассказали медики.