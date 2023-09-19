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Началась встреча Нетаниягу и Зеленского – фото и видео

22:52, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Новости СНГ
флаги израиля и украины картинка
Фото: depositphotos.com
Это их первая встреча с начала войны в Украине.

На Генеральной ассамблее ООН началась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее политические источники сообщили, что Нетаниягу проинформирует украинского лидера о том, когда фактически задействуют в Украине израильскую систему раннего оповещения (Цева адом). Также премьер-министр, как утверждают источники, не даст зеленый свет передаче оборонных систем и технологий для перехвата дронов.

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский на Генассамблее ООН призвал мир не заключать теневые договоренности и напомнил о пригожине.

Помимо этого экс-агент КГБ выдвинул две версии касательно того, что в действительности произошло с кадыровым.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!

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