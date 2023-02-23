В общественном парке обнаружили взрывное устройство: подробности

Неизвестно, идет ли речь о попытке теракта или о криминале.

В общественном парке в Рош-ха-Аине заметили подозрительный предмет, после чего туда отправили полицию.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израильские трудовые будни».

Правоохранители прибыли на место вызова и обнаружили там взрывное устройство, которое уже успешно обезвредил сапер. После этого устройство передали полицейской лаборатории для извлечения улик.

Сейчас неизвестно, идет ли речь о попытке теракта или о криминале.

Ранее мы рассказывали, что сегодняшним утром, 23 февраля, на въезде в Мале Адумим палестинская женщина-террористка попыталась нанести ножевой удар силам обороны, но ее ликвидировали. Фото и видео с места происшествия смотрите в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал, что отделение минздрава Южного округа в Кфар-Маймон провело проверку и установило, что продукт «аКесем аЯрок» («Замороженный органический сок ростков пшеницы») изготовили без лицензии и без пастеризации, а также ненадлежащих санитарных условиях. Этому продукту приписываются лечебные свойства, но в минздраве заявили, что его запрещено употреблять.

По согласованию с продовольственной службой продукт уже изымают из точек реализации. Штрих-код продукта: 7290010720026 со всех сроков годности.

В связи с этим в минздраве упомянули, что, согласно положениям законодательства, запрещено приписывать пищевым продуктам лечебные и/или профилактические свойства. Ведомство призывает обращаться на горячую линию (*5400), если человек увидел вводящие в заблуждение, неправильные и/или опасные для жизни продукты или рекламу.

Помимо этого мы писали, что 38-летний житель Кирьят-Яма поджег ресторан, потому что тот продавал некошерную еду. Во время поджога в заведении находился сотрудник, а больше об этом происшествии читайте здесь.