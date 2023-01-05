В одной из больничных касс Нес-Циона после прививки умер мужчина

Мужчина почувствовал себя плохо спустя несколько часов после вакцинации.

В городе Нес-Циона в одной из больничных касс после введения вакцины умер молодой мужчина. Его пытались реанимировать, но попытки оказались безуспешными.

Об этом передает государственная медиакорпорация «Кан».

Мужчина в возрасте около 30 лет после укола почувствовал ухудшение самочувствия, поэтому пришел в медицинское учреждение. Медики провели реанимационные действия, но им не удалось спасти клиента. О происшествии сообщили в министерство здравоохранения.

Пока неизвестно, какую именно вакцину получил мужчин. Также сказано, что взаимосвязь между прививкой и его смертью пока не установлена.

«Курсор» писал ранее, что ученик школы в Холоне мог случайно получить две вакцины одного типа вместо вакцин разного типа. Это произошло в учебном заведении «Кугель», когда проводилась плановая вакцинация против ряда болезней, а именно дифтерии, столбняка, коклюша и вируса папилломы человека.

Еще мы писали, что данные Минздрава показывают значительный рост числа тяжелобольных пациентов с COVID-19. Только за последнюю неделю число тяжелобольных госпитализированных пациентов увеличилось на 41 процент. В общей сложности 11 846 израильтян умерли от COVID-19 с момента вспышки нового коронавируса.

Напомним, что Израиль занимает 3-е место по количеству исследований вакцин.