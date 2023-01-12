В одном из отелей Тель-Авива напали на охранника и избили его железной цепью

В четверг, 12 января, прокуратура Тель-Авивского округа предъявила обвинительное заключение трем молодым мужчинам, которые напали на охранника в одном из отелей.

Об этом пишет издание News.walla.

Ими оказались постояльцы, которые нарушали порядок в здании, в частности из своего номера, расположенного на восьмом этаже, начали бросать на улицу предметы. Об инциденте сообщили сотрудникам полиции. Охранник попросил молодых мужчин удалиться из отеля, и когда они поняли, что за ними направляется полиции, то начали угрожать сотрудникам.

Потом они напали на охранника, который вмешался в конфликт и разбили ему об голову стакан, пинали кулаками и избили железной цепью. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он проходил лечение в больнице.

Полиция арестовала постояльцев, а мировой суд в Тель-Авиве продлил срок их содержания под стражей. По завершению расследования всем троим предъявили обвинение в нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.

«Курсор» писал ранее, что 11 января, сотрудники полиции задержали 19-летнюю жительницу Явне по подозрению в нападении на медсестру больницы «Асаф ха-Рофе» в Беэр-Яакове.

Еще мы писали, что сотрудники полиции арестовали двух 15-летних подростков из Кирьят-Экрона по подозрению в нападении на 60-летнего водителя автобуса в Реховоте.