Жительницу Явне задержали по подозрению в нападении на медсестру

В среду, 11 января, сотрудники полиции задержали 19-летнюю жительницу Явне по подозрению в нападении на медсестру больницы «Асаф ха-Рофе» в Беэр-Яакове.

Об этом пишет Maariv.

Подозреваемая пришла в медицинское учреждение и стала конфликтовать с медсестрой из-за проведения лечебной процедуры. На место была вызвана полиция. Сейчас решает вопрос о доставке задержанной в мировой суд для избрания меры пресечения.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле из года в год возрастет число случаев нападения на медицинских работников. За последние четыре года (с 2018 по 2022) их было зафиксировано около 10 тысяч. Самыми «взрывоопасными» местами по-прежнему считаются отделения неотложной помощи.

Еще мы писали, что в больнице «Рамбам» в Хайфе пациент напал на сиделку и избил ее до потери сознания. Она помогала мужчине одеться, когда он начал бить ее по голове.

Напомним, что в Тель-Шеве в клинике мужчина, сопровождавший на прием свою мать, напал на секретаря клиники. Он потребовал немедленно прекратить обслуживать другого пациента и уделить внимание его матери.

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