В Офакиме грабители во время бегства усыпали улицу драгоценностями

Один мешок с золотыми украшениями грабителям удалось увезти с собой.

В ночь на воскресенье, 27 ноября, в Офакиме ограбили магазин золотых украшений. Однако в момент взлома, в здании сработала сигнализация и грабителям, покидая место преступления, пришлось бросить один из мешков с драгоценностями посреди улицы.

Об этом сообщает издание «Детали».

Владельцу магазина позвонили и сказали, что в помещении сработала сигнализация и он поехал проверить, в чем дело. На месте он увидел, что золото из его магазина разбросано на десятки метров по всей улице.

Один из жителей города видел, как грабители влезли в магазин и вызвал патруль полиции. Однако грабителям удалось скрыться на автомобиле. Когда они бежали из магазина, то по дороге пытались сбить полицейского и бросили один из мешков с драгоценностями на дорогу. Часть золотых украшений высыпалась. Но еще один мешок ворам удалось забрать с собой, они бросили его в багажник, потом туда залез один из грабителей и машина скрылась в неизвестном направлении.

Стоимость украденных украшений составляет около 500 тысяч шекелей. В полиции выясняют обстоятельства инцидента и ищут преступников.

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