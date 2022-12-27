В Офакиме закроют частные ясли после несчастного случая с годовалым ребенком

Министерство просвещения Израиля приняло решение закрыть частные ясли в Офакиме после того, как в учреждении с пеленальной тумбочки упал годовалый ребенок.

Об этом пишет Mako.

После инцидента маленькая девочка была госпитализирована в реанимационное отделение больницы «Сорока» в Беэр-Шеве. Состояние ребенка на данный момент тяжелое.

После происшествия, в частные ясли была отправлена проверка, которая выяснила, что учреждение работает без лицензии, и родители об этом не знали. Также эксперты выявили в садике другие серьезные изъяны, касающиеся техники безопасности.

Полиция изъяла видеозаписи и начала уголовное расследование.

«Курсор» писал ранее, что в детском саду в Цфате забыли трехлетнего мальчика. Прохожий услышал его плач и вызвал сотрудников полиции.

Еще мы писали, что во вторник, 25 октября, в детском саду в Холоне произошел чрезвычайный случай. Трое детей попали в больницу с признаками отравления опасным веществом.

Напомним, что появились новые подробности о подозрениях в жестоком обращении в детском саду «Haluli Shel Orli» в центре города Петах-Тиква. Директор детского сада выливала еду на пол и требовала, чтобы дети в садике ели еду с пола, как будто они животные.