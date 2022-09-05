В округе Биньямин в солдат ЦАХАЛа бросили взрывное устройство

В результате происшествия легкие осколочные ранения получили четверо солдат ЦАХАЛа, «скорая» оказала им помощь на месте.

В ночь на понедельник, 5 сентября, неизвестные террористы бросили в солдат ЦАХАЛА в округе Биньямин самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает издание News.walla.

В результате происшествия легкие осколочные ранения получили четверо солдат ЦАХАЛа, медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Террористы скрылись с места инцидента. Военные приступили к их поискам, но о задержании нападавших пока не сообщалось.

Отметим, что теракт произошел спустя несколько часов после того, как террористами был обстрелян автобус с солдатами в Иорданской долине.

«Курсор» писал ранее, что Армия обороны Израиля сообщила, что солдат серьезно пострадал в результате обстрела автобуса в долине реки Иордан. Еще пятеро солдат и водитель автобуса получили легкие ранения. По данным ЦАХАЛа и полиции, поблизости были задержаны два палестинских боевика. Они были доставлены в службу безопасности Шин Бет для допроса.

Еще мы писали, когда террористы, обстрелявшие автобус в Иорданской долине, покидали место происшествия, их авто загорелось. Именно благодаря этому ЦАХАЛу удалось быстро их задержать. Момент попал на видео.

Напомним, капрал М., который был с солдатом, пострадавшим в результате ножевого теракта под Кирьят-Арбой, рассказал, как ему удалось нейтрализовать террориста и помочь его раненому другу.