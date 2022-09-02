Ножевой теракт возле Кирьят-Арбы: солдат ЦАХАЛа озвучил детали

Солдат, находившийся с пострадавшим в результате ножевого теракта под Кирьят-Арбой, рассказал о драматических моментах присшествия.

Капрал М., который был с солдатом, пострадавшим сегодня в результате ножевого теракта под Кирьят-Арбой, рассказал, как ему удалось нейтрализовать террориста и помочь его раненому другу.

«Вдруг сзади появляется террорист и наносит удар сержанту, я не раздумывая выпускаю в него несколько пуль и ликвидирую террориста. Я оказал другу первичную медицинскую помощь, затем прибыли дополнительные бригады, которые эвакуировали его в больницу для продолжения лечения. Мы продолжаем работать днем ​​и ночью и оберегаем жителей Государства Израиль», — сказал он.

«Военнослужащий, который нейтрализовал террориста и оказал медицинскую помощь своему товарищу, действовал оптимально, и я поздравляю его с этим. Кроме того, хочу пожелать скорейшего выздоровления раненому бойцу», — заявил командир Региональной бригады Иегуда.

Курсор сообщал ранее, что обнародовано видео первых минут после ножевого теракта возле Кирьят-Арбы.

Еще мы писали, что в пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Напомним также, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.