В округе Шфела в доме серьезно пострадал ребенок: первые детали

Мальчик в критическом состоянии был доставлен в медицинское учреждение.

Сегодня, 7 ноября, в округе Шфела с трехлетним малышом в доме произошло чрезвычайное происшествие.

Об этом сообщает издание News.walla.

На ребенка упал тяжелый предмет, какой именно — не уточняете. Но малыш получил серьезные травмы. На место инцидента вызвали бригада «скорой» помощи. Его срочно госпитализировали в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне, одновременно проводя реанимационные действия.

Сообщается, что сейчас состояние мальчика критическое, врачи делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь.

Обстоятельства инцидента выясняются.

«Курсор» писал ранее, что 10-летний мальчик получил травмы средней степени после падения с лошади в городе Беэр-Шева. Пострадавшего сперва доставили в клинику, а после медики МДА и парамедики оказали ему медицинскую помощь и доставили в медицинский университетский центр «Сорока».

Еще мы писали, что в Хайфе во время сна 9-месячный малыш потерял сознание, но взрослые смогли вовремя заметить, что с ребенком что-то не так и вызвали Службу «скорой» помощи.

Напомним, в Тель-Авиве полуторагодовалый ребенок захлебнулся, оказавшись в ведре с водой. Он доставлен в больницу в критическом состоянии. Малыш был без сознания, у него не прощупывался пульс и отсутствовало дыхание.