В Израиле резко снизились налоги на недвижимость

Сокращение продаж недвижимости начинает ощущать Налоговая служба Израиля, которая сообщает о снижении поступлений от налога на покупку на 27% в сентябре-октябре 2022 года.

Тем не менее, Налоговая служба Израиля ожидает, что 2022 год станет рекордным по количеству покупок жилья.

«За первые 10 месяцев 2022 года государственные доходы от налогов на недвижимость составили 21,7 млрд шекелей, что выше, чем 20,8 млрд шекелей за весь 2021 год», — говорится в исследовании Налогового управления Израиля.

Однако в апреле 2022 года Валютный комитет Банка Израиля начал серию из шести повышений процентных ставок с 0,1% до 3,25%, и это оказало непосредственное влияние на рынок жилья. По словам главного экономиста Минфина, количество сделок с жильем за последние месяцы сократилось на 30% по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года, и это четко отразилось на сборах налога на недвижимость в сентябре и октябре.

В своем обзоре Налоговая служба Израиля также отмечает, что повышение налога на покупку недвижимости, введенное в ноябре 2021 года, оказало явное влияние на покупку домов для инвестиций. За последний год поступления от налога на покупку упали на 24%, при этом инвестиционных сделок стало на 35% меньше.

Согласно отчету, опубликованному Банком Израиля, объем ипотечных кредитов в ноябре немного вырос, при этом ежемесячные кредиты достигли 7,6 млрд шекелей (2,24 млрд долларов США) в прошлом месяце, что на 24% больше, чем в октябре, но значительно ниже показателей всего нескольких несколько месяцев назад.

Ежемесячные займы снижались с рекордно высокого уровня в 13,4 млрд шекелей (3,94 млрд долларов США) в марте, как раз перед тем, как банк начал повышать базовую процентную ставку с исторического минимума 0,1% до 3,25% по состоянию на ноябрь, шестое повышение ставки. за восемь месяцев.

Заемщики ипотечных кредитов столкнулись с более высокими ценами на жилье — на 19,8% в годовом исчислении — и повышением процентных ставок, поднятых Банком Израиля для сдерживания инфляции, которая в октябре превысила целевой диапазон банка от 1-3% до 5,1% .

Показатели заимствований за последние три месяца находятся на уровне середины 2020 года, когда рынок недвижимости испытал резкое замедление из-за пандемии.

Согласно отдельному отчету Управления главного экономиста Министерства финансов, в октябре было зафиксировано наименьшее количество сделок с жилой недвижимостью с апреля 2020 года, когда Израиль оправился от своей первой блокировки из-за пандемии, и самое низкое число за октябрьский месяц за 20 лет.

Министерство финансов заявило, что первоначальные данные за ноябрь 2022 года показывают аналогичное падение сделок с жилой недвижимостью.

Данные Банка Израиля, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, предоставят информацию о рынке нового жилья и общем росте цен на жилье и общей стоимости жизни.

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