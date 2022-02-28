В ООН считают, что Израиль хуже РФ соблюдает права человека

28 февраля Совет по правам человека ООН осудит Израиль и объявит самой агрессивной и нарушающей права человека страны.
Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.
«Данные основаны на негативных отчетах, представленных «правозащитными» организациями», — написали администраторы канала.
Ранее Курсор сообщал, что в школе Торонто произошел вопиющий антисемитский инцидент.
Кроме того, редакция нашего портала писала, что в США продолжаются инциденты с распространением антисемитских листовок.
Еще напомним, что еврейские студенты в Университете Индианы столкнулись с антисемитизмом.
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