В ООН считают, что Израиль хуже РФ соблюдает права человека

В ООН уже не раз принимали различные резолюции, осуждающие Израиль якобы за то, что еврейское государство дискриминирует «арабов». И вот уже 28 февраля это может снова произойти.

28 февраля Совет по правам человека ООН осудит Израиль и объявит самой агрессивной и нарушающей права человека страны.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

«Данные основаны на негативных отчетах, представленных «правозащитными» организациями», — написали администраторы канала.

Ранее Курсор сообщал, что в школе Торонто произошел вопиющий антисемитский инцидент.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что в США продолжаются инциденты с распространением антисемитских листовок.

Еще напомним, что еврейские студенты в Университете Индианы столкнулись с антисемитизмом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.