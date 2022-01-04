В Ор-Иегуде рабочий из Узбекистана обвиняется в жестоком обращении с 95-летним мужчиной, за которым он ухаживал.

Пожилой человек в кресле Фото: canva.com

Более того, рабочему также инкриминируют причинение вреда в адрес пожилого мужчины.

Иностранный рабочий из Узбекистана подозревается в жестоком обращении и причинении вреда 95-летнему мужчине, за которым он ухаживает, в Ор-Иегуде.

Подозреваемый, 40 лет, был задержан и доставлен на допрос на станцию ​​Месубим по подозрению в жестоком обращении и нападении на беспомощного человека.

Полиция Израиля попросила суд продлить срок его содержания под стражей до окончания расследования и объявления приговора.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что французской полиции предстоят дисциплинарные слушания из-за большого числа убийств женщин.

Шесть французских полицейских появятся на дисциплинарных слушаниях 4 января по обвинению в «административных недостатках» ужасного дела Шахинес Дауд, убитой ее мужем в мае прошлого года.

Кроме того, стало известно, что Беннет выразил соболезнование семьям погибших в понедельник пилотов.

Премьер заявил, что Израиль не забудет вклад погибших пилотов в национальную безопасность страны.

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