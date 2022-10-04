В отношении депутата Кнессета хотят возбудить дело: детали инцидента

От имени депутата было заявлено, что израильская полиция занимается распространением лжи и политическим преследованием законопослушных граждан.

Сегодня, 4 октября, накануне Йом-Кипура в Старом городе Иерусалима произошел инцидент с участием депутата Кнессета Симхи Ротмана («Религиозный сионизм»). Полиция рассматривает возможность обратиться к генпрокурору с просьбой начать в отношении чиновника расследование.

Об этом сообщает издание «Детали».

Дело в том, что Симхи Ротман вместе с другим депутатом от своей партии Михаль Вольдигер и другими людьми прибыл на мусульманское кладбище у Ворот милосердия начал трубить шофар, хотя в этом месте это делать запрещено. К нему подошли сотрудники полиции.

В ходе разговора сотрудники правопорядка задержали одного из участников и попросили его сдать личное оружие, но он отказался это сделать, и депутат Кнессета сказал, что присмотрит за его оружием. Он взял пистолет и сказал, что отдаст его только в полицейском участке, хотя сотрудники полиции объяснили обоим, что передавать оружие Ротману нельзя.

В полиции говорят, что Симхи Ротман злоупотребил своей депутатской неприкосновенностью.

В заявлении сказано, что в преддверии праздника сотрудники полиции стараются поддерживать порядок и безопасность, но есть те, кто им мешает и совершает незаконные действия.

От имени депутата Кнессета также последовал ответ. В заявлении было сказано, что в целях предотвращения передачи оружия посторонним лицам Ротман взял пистолет человека, которого задержали незаконно. Также подчеркнули, что израильская полиция распространяет неправдивую информацию и занимается политическим преследованием законопослушных граждан.

«Курсор» писал ранее, что силы безопасности остаются в состоянии повышенной готовности на фоне рекордного количества террористических угроз в период праздника.