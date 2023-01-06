«Украли у нас миллиарды шекелей»: в ПА дерзко отреагировали на введение санкций против палестинцев

Палестинский министр высказался о санкциях, которые будут введены в отношении ПА: «Нас это не остановит».

После решения кабинета политической безопасности ввести санкции против Палестинской администрации министр Хусейн аль-Шейх из ПА заявил сегодня вечером, что «все меры, объявленные оккупационным правительством, включая пиратское воровство наших денег, не смогут удержать нас от дальнейших действий против них в международных организациях и форумах».

Он добавил: «Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он высвободил миллиарды шекелей, которые они у нас украли».

Напомним, что кабинет безопасности в пятницу проголосовал за утверждение ряда санкций против Палестинской администрации в ответ на успешную инициативу Рамаллы в Организации Объединенных Наций на прошлой неделе, чтобы Международный суд подготовил юридическое заключение относительно поведения Израиля на палестинских территориях.

Голосование в кабинете безопасности представляет собой значительный отход от политики предыдущего правительства, которое несколькими способами стремилось укрепить Палестинскую администрацию, опасаясь, что ее крах только усилит более радикальные палестинские силы, такие как ХАМАС. В то же время премьер-министры того правительства — Нафтали Беннет и Яир Лапид — не встречались с президентом ПА Махмудом Аббасом, не говоря уже о том, чтобы вести с ним переговоры о решении вопроса о создании двух государств.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже давно хвастался своими усилиями по изоляции ПА, и он собрал самое правое правительство в истории Израиля, состоящее из многих законодателей, которые поддерживают крах ПА и рассматривают ее как организацию, подстрекающую к террору. Они не разделяют точку зрения оборонного истеблишмента, который подчеркивает важность сотрудничества Израиля с ПА в сфере безопасности и подталкивает сменяющие друг друга правительства к предотвращению ее роспуска.

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