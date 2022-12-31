В ПА отреагировали на результаты голосования ООН

Палестинская автономия приветствовала результаты голосования на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), призывающее Международный суд (МС) дать заключение о правовых последствиях «израильской оккупации палестинских территорий».
Пресс-секретарь президента ПА Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейнех заявил: «Пришло время Израилю стать государством, подчиненным закону, и нести ответственность за свои продолжающиеся преступления против нашего народа».
В ПА ожидают, когда Международный суд запросит юридическое заключение по израильскому вопросу. «Обращение к международным организациям — это право палестинцев, и мы продолжим присоединяться к международным организациям и институтам».
Генассамблея ООН после голосования в пятницу обратилась в Международный суд с просьбой дать консультативное заключение о правовых последствиях «оккупации, заселения и аннексии» Израилем палестинских территорий.
Суд также призвали высказаться о «мерах, направленных на изменение демографического состава, характера и статуса Священного города Иерусалима, а также о принятии им соответствующих дискриминационных законов и мер».
За принятие этой резолюции проголосовало 87 депутатов. Израиль, США и еще 24 члена проголосовали против голосования, а 53 страны воздержались.
Ранее Курсор писал про решение ООН об обращении в Международный суд.