В ПА заявили о прекращении сотрудничества по безопасности с Израилем — СМИ

Руководство ПА отвергло оказываемое давление с целью отменить решение об отмене координации в сфере безопасности с Израилем.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что вместо этого палестинские лидеры пообещали продолжить дипломатические нападки на нашу страну, активно действуя на международной арене.

Заявление прозвучало на следующий день после проведенной в Рамалле встречи на высшем уровне, участники которой обсудили эскалацию напряженности и случаи насилия в Иудее и Самарии и в Иерусалиме.

Они подчеркнули, что решения, принятые руководством ПА в конце прошлого месяца, остаются в силе, – несмотря на давление, оказываемое со стороны администрации США и других стран.

В частности, член Исполнительного комитета «Организации освобождения Палестины» (ООП) Васель Абу Юсеф сообщил, что подтвержденное решение руководства ПА состоит в том, чтобы «продолжить определять отношения с оккупирующим государством, прекратить координацию в сфере безопасности, не поддаваться израильским угрозам и продолжить меры по защите нашего народа».

В свою очередь Бассам аль-Сали, член Исполнительного комитета ООП и генеральный секретарь «Палестинской народной партии» подчеркнул, что решение о прекращении координации с Израилем в сфере безопасности остается в силе.

В ходе той же встречи руководство ПА подчеркнуло, что «принятые решения – в том числе связанные с прекращением координации безопасности с Израилем, – остаются в силе, ибо все еще существует причина, толкнувшая «государство Палестина» на принятие этих решений».

Ранее Курсор писал, что состоялось заседание Совбеза ООН, созванное палестинцами. Ночью с 5 на 6 января прошло заседание Совета Безопасности ООН, созванное по требованию Палестинской автономии после восхождения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

Курсор сообщал, что израильские политики используют дипломатию перед экстренным заседанием Совбеза ООН. Скандальное восхождение Бен-Гвира на Храмовую гору вызвало осуждение многих политиков и может привести к международному конфликту.