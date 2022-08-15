Минздрав: в Гильбоа обнаружили шакала, зараженного бешенством

В минздраве обратились ко всем, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженным шакалом или другим бездомным животным в районе происшествия.

Сегодня минздрав получил уведомление о шакале, зараженном бешенством. Его обнаружили вчера на кладбище Гидона, в региональном совете Гильбоа.

До сих пор известно, что ни один человек с ним не контактировал.

В минздраве просят всех, кто был в контакте или чьи животные контактировали с зараженным шакалом или другим бездомным животным в районе происшествия, в период с 1.08.2022 по 14.08.2022 включительно, срочно связаться с региональным отделением здравоохранения в Афуле (тел. 04-6099000) или в ближайшее к месту жительства отделение здравоохранения, для взвешивания необходимости профилактического ухода за ними.

В нерабочее время и в выходные дни следует обращаться в отделение неотложной помощи в больнице. Минздрав просит оповестить об этом происшествии всех путешественников и отдыхающих в этом районе и близлежащих населенных пунктах.

Родителей просят выяснить у своих детей, не контактировали ли они с подозрительными животными, и в случае необходимости срочно обращаться в региональное отделение здравоохранения.

Владельцев домашних животных просят связаться с районным ветеринаром, чтобы проверить статус их вакцинации.

Минздрав еще раз напомнил тем, кого укусило или поцарапало животное, немедленно промыть место проточной водой с мылом, продезинфицировать дезинфицирующими средствами и обратиться в Бюро здравоохранения для проверки необходимости профилактического лечения от бешенства.

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