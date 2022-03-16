Подросток из Акко ограбил и пытался изнасиловать 44-летнюю женщину

Подросток из Акко был арестован по подозрению в попытке изнасилования жительницы Кармиэля. Перед этим парень ограбил 44-летнюю женщину.

16-летний парень из Акко был арестован прошлой ночью по подозрению в попытке изнасилования и ограбления 44-летней жительницы Кармиэля.

Сегодня утром полиция запросит продление содержания под стражей подозреваемого в магистратском суде Акко.

Курсор также передавал, что террорист выдал себя за душевнобольного, чтобы попасть в больницу. Там он изнасиловал демобилизованного солдата, который находился под воздействием сильных препаратов.

Ранее Курсор писал, что после двух месяцев допросов раскрыто убийство 4-летнего мальчика, игравшего на детской площадке в Бир аль-Максуре. Сегодня утром 23-летнему жителю Назарета было предъявлено обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами в Окружном суде Хайфы.

Кроме того, напомним, что в МИДе Израиля подтвердили информацию, что в Украине убит гражданин Израиля Роман Бродцкий. Сообщалось, что его автомобиль, который находился в составе автоколонны, направлявшейся к границе с Молдовой, подвергся обстрелу.