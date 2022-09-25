В Петах-Тикве арестован иностранец по подозрению в изнасиловании бывшей жены

Полиция Петах-Тиквы арестовала гражданина Эритреи, подозреваемого в изнасиловании.
Об этом сообщает портал Maariv.
Отмечается, что на выходных в правоохранительные органы поступило сообщение о жестоком избиении и изнасиловании женщины. Было установлено, что потерпевшая прибыла в свою квартиру, где подозреваемый избил и изнасиловал ее.
Согласно сообщению, подозреваемым оказался гражданин Эритреи, который является бывшим мужем потерпевшей. Его оставили под арестом до четверга.
«Первоначальная проверка на месте показала, что потерпевшая прибыла в свою городскую квартиру, где подозреваемый заставил ее замолчать, изнасиловал, угрожая ей ножом, и жестоко избил ее», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, Мировой суд Хайфы в воскресенье, 25 сентября, во второй раз продлил еще на три дня срок содержания под стражей Луиса Али, 25 лет, из Арамши, и Надира Падали, 19 лет, из Миары, которые подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки из кибуца на севере.
Их подруга Моми Абдель Гани, 27 лет, из Миары, которую подозревают в причастности к наркотикам и алкоголю, была отпущена под домашний арест.
Как сообщал Курсор, на днях Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 22-летнего мужчину к 10-летнему тюремному заключению за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате, что произошло в 2019 году.
Помимо лишения свободы, суд обязал Тала Эльмалаха выплатить по 80 000 шекелей (23 200 долларов США) каждой из его жертв. По информации следствия, женщины были без сознания, чем воспользовался преступник и изнасиловал их.
Помимо этого Курсор информировал о том, что офицер МАГАВ был признан виновным в изнасиловании с применением оружия.