В Петах-Тикве арестован иностранец по подозрению в изнасиловании бывшей жены

Полиция Петах-Тиквы арестовала гражданина Эритреи, подозреваемого в изнасиловании.

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что на выходных в правоохранительные органы поступило сообщение о жестоком избиении и изнасиловании женщины. Было установлено, что потерпевшая прибыла в свою квартиру, где подозреваемый избил и изнасиловал ее.

Согласно сообщению, подозреваемым оказался гражданин Эритреи, который является бывшим мужем потерпевшей. Его оставили под арестом до четверга.

«Первоначальная проверка на месте показала, что потерпевшая прибыла в свою городскую квартиру, где подозреваемый заставил ее замолчать, изнасиловал, угрожая ей ножом, и жестоко избил ее», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Мировой суд Хайфы в воскресенье, 25 сентября, во второй раз продлил еще на три дня срок содержания под стражей Луиса Али, 25 лет, из Арамши, и Надира Падали, 19 лет, из Миары, которые подозреваются в изнасиловании 14-летней девочки из кибуца на севере.

Их подруга Моми Абдель Гани, 27 лет, из Миары, которую подозревают в причастности к наркотикам и алкоголю, была отпущена под домашний арест.

Как сообщал Курсор, на днях Окружной суд Беэр-Шевы приговорил 22-летнего мужчину к 10-летнему тюремному заключению за изнасилование двух женщин-солдат в Эйлате, что произошло в 2019 году.