В Петах-Тикве перевернулся микроавтобус, шесть пострадавших

В понедельник утром, 5 декабря, в Петах-Тикве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который перевозил рабочих.

Об этом сообщает 7kanal.

В результате аварии пострадали шесть человек, их состояние оценивается как легкое. На место инцидента приехала бригада медиков МАДА и оказала рабочим первую помощь, после чего госпитализировала в больницу «Бейлинсон».

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

«Курсор» писал ранее, что 18-летний парень получил травмы средней степени тяжести в автокатастрофе, произошедшей между мотоциклом и автомобилем в районе перекрестка Бейт-Саган (Ришон ле-Цион).

Еще мы писали, что шесть человек получили ранения разной степени тяжести вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 3 декабря, на шоссе 90 у перекрестка Масада на юге страны.

Напомним, что ассоциация «Зеленый свет» назвала пятерку самых опасных для молодых водителей городов Израиля. Ее возглавляет Умм-эль-Фахм.

Читайте также, 3 декабря, на шоссе 1 возле перекрестка Шапирим в направлении аэропорта Бен-Гурион, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.