В полиции предупредили израильтян о новой схеме мошенничества

Сотрудники полиции предупредили израильтян о новой схеме, с помощью которой злоумышленники могут завладеть их личными данными. Она связана с приложениями Paybox и Bit.

Об этом сообщает «9 канал».

Аферисты рассылают сообщения пользователям о якобы необходимости обновить свои данные для продолжения использования аппликаций. Но граждан просят не делать этого, чтобы избежать финансовых потерь.

Пресс-секретарь полиции Израиля Михаил Зингерман отметил, что любые изменения в этих приложениях пользователям следует делать исключительно по собственной инициативе.

К слову, недавно полиция задержала 10 человек, подозреваемых в совершении мошеннических действий. Чаще всего жертвами становились израильтяне старшего возраста.

«Курсор» писал ранее, что израильская полиция задержала 31-летнего жителя Тель-Авива по подозрению в мошенничестве. Мужчина втирался в доверие к русскоязычным израильтянам и выманивал у них деньги.

Еще мы писали, что полиция задержала 31-летнего жителя Рамлы по подозрению в совершении операций с использованием кредитных карт невинных граждан при совершении около 200 транзакций.

Напомним, 40-летних житель Петах-Тиквы обманным путем завладел суммой примерно 4,5 миллионов шекелей. Как оказалось, мужчина представлялся работником одной из кредитных компаний или банковским служащим и заявлял «клиентам», что их банковский счет был взломан.