В полиции прокомментировали беспорядки у футбольного стадиона в Нетании

По мнению правоохранителей, на трибунах начался «фанатский бунт», в ходе которого болельщики ломали стулья и бросали их в полицейских, после чего насилие распространилось за пределы стадиона.

Полиция Израиля не признает свою вину в событиях, произошедших накануне после футбольного матча в Нетании.

Об этом информирует inn.co.il.

Так, по словам суперинтенданта Битона, он «серьезно относится к преступному и опасному поведению ряда болельщиков за пределами стадиона прошлой ночью, … что не характеризует всех законопослушных и уважающих полицию болельщиков».

«Инцидент начался с «замаскированного» болельщика на трибунах. который напал на полицейского и охранника, а с его задержанием начался фанатский бунт, в ходе которого фанаты ломали стулья и бросали их в полицейских, после чего насилие в отношении правоохранителей обострилось и распространилось за пределы стадиона», — говорит Битон.

При этом по его словам, полицейские «действовали правильно и решительно по отношению к нарушителям порядка», и он ожидает «строгого преследования нападавших на полицейских».

«Есть только одна правда, и поэтому любая попытка исказить реальность и факты, распространяя сообщения и письма от имени различных сторон, не позволит нам продолжать и применять твердую руку и нулевое терпение против кого-либо. кто посмеет подвергнуть опасности полицейских», — резюмировал суперинтендант.

Как сообщал Курсор, накануне после матча Премьер-лиги фанаты футбольной команды «Маккаби» (Хайфа) устроили драку с полицией у стадиона в Нетании. В результате шесть полицейских получили ранения. Четыре человека были арестованы по подозрению в нападении на полицейских.

По версии полиции, беспорядки начались, когда охранник заметил болельщика, стоявшего на перилах трибун, и приказал ему спуститься.

Фанат отказался следовать указаниям, напал на охранника и бросил стул в офицера полиции, ранив его в голову. После ареста болельщика сотни сторонников «Маккаби» (Хайфа) устроили беспорядки у стадиона.

На просьбы разойтись толпа не реагировала. Полиции потребовалась помощь конных офицеров. Полицейские также были вынуждены применить светошумовые гранаты. В итоге полиции все же удалось оттеснить бесчинствующую толпу на тротуар.

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