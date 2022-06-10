В поселении на юге Израиля уже месяц травят домашних любимцев: полиция бездействует

«Я пошел к ветеринару, и зрелище было ужасным, — поделился один житель, чья собака умерла от яда. — Я видел, как она дергалась в моих руках и истекала кровью».

Неоднократные жалобы жителей поселения Варбург указывали на тревожное явление, происходящее в маленьком мошаве на юге в последний месяц. Сообщается о 5 случаях отравления собак, которые умерли через несколько часов или дней после попадания яда в их организм.

Есть подозрение, что отравление было преднамеренным и произошло в результате соседского конфликта.

Жителям, отводившим своих собак к ветеринарам и специалистам, объясняли, что, вероятно, это намеренно рассеянный яд. Опасные токсины привели к гибели собак, и жители решили подать заявление в полицию.

После жалоб полицейские прибыли в мошав, но очень быстро покинули его, оставив у жителей много вопросов. Полиция начала расследование, но решила закрыть дело.

«Я пошел к ветеринару, и зрелище было ужасным, — поделился один житель, чья собака умерла от яда. — Я видел, как она дергалась в моих руках и истекала кровью». Он рассказал о собаке, которую он так любил и которая умерла при трагических обстоятельствах: «Все любили ее. Она была с нами в течение 5 лет, когда мы пытались завести ребенка, и она была нашей дочерью и наполняла нас».

Другая жительница, которая также потеряла свою любимую собаку, с болью рассказала о тяжелых переживаниях утраты из-за отравления: «Я была убита горем, что она закончила свою жизнь именно так — ее просто убили».

Ответ израильской полиции каналу N12: В соответствии с материалами следствия и доказательной базой принято решение о закрытии дела. Если в полицию поступят доказательства или новая информация, которая приведет к развитию расследования, то дело будет возобновлено.

Напомним, что прошлой ночью в четверг полицейские из участка Ришон ле-Цион провели обыски в рамках бескомпромиссной борьбы, которую израильская полиция ведет с производством наркотиков.