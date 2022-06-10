В Иудее и Самарии вспыхнули новые столкновения с участием ЦАХАЛа: обнародованы первые кадры

По сообщениям палестинских арабов, столкновения между палестинскими террористами и израильскими силами вспыхнули в пятницу днем в нескольких городах на севере Иудеи и Самарии.
Армия обороны Израиля, действовавшая в палестинских городах, окружающих Наблус, столкнулась с бунтовщиками в Кафр-Каддуме, Бейт-Даджане и Бейте.
По сообщениям, 21 палестинец был ранен во время столкновений в Бейте и Бейт-Даджане. В Кафр-Каддуме на фотографиях с места происшествия видно, как палестинцы бросают камни в солдат ЦАХАЛа.
Согласно сообщениям, в пятницу днем израильские силы безопасности установили контрольно-пропускные пункты и блокпосты на въездах в город Дженин в Иудее и Самарии.
Сообщается, что они провели проверку безопасности и произвели несколько арестов.
Напомним, что прошлой ночью в четверг полицейские из участка Ришон ле-Цион провели обыски в рамках бескомпромиссной борьбы, которую израильская полиция ведет с производством наркотиков.
Еще мы передавали, что три человека получили ранения сегодня в пятницу в ДТП, которое произошло на дороге 40. Медработники и фельдшеры оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.