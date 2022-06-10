В Иудее и Самарии вспыхнули новые столкновения с участием ЦАХАЛа: обнародованы первые кадры

Сегодня, 10 июня, ​​израильские силы безопасности установили контрольно-пропускные пункты и блокпосты на въездах в город Дженин в Иудее и Самарии.

По сообщениям палестинских арабов, столкновения между палестинскими террористами и израильскими силами вспыхнули в пятницу днем ​​в нескольких городах на севере Иудеи и Самарии.

Армия обороны Израиля, действовавшая в палестинских городах, окружающих Наблус, столкнулась с бунтовщиками в Кафр-Каддуме, Бейт-Даджане и Бейте.

По сообщениям, 21 палестинец был ранен во время столкновений в Бейте и Бейт-Даджане. В Кафр-Каддуме на фотографиях с места происшествия видно, как палестинцы бросают камни в солдат ЦАХАЛа.

#صور| تغطية صحفية: "جانب من المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية". pic.twitter.com/1hPvE8k4VD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 10, 2022

Согласно сообщениям, в пятницу днем ​​израильские силы безопасности установили контрольно-пропускные пункты и блокпосты на въездах в город Дженин в Иудее и Самарии.

Сообщается, что они провели проверку безопасности и произвели несколько арестов.

Напомним, что прошлой ночью в четверг полицейские из участка Ришон ле-Цион провели обыски в рамках бескомпромиссной борьбы, которую израильская полиция ведет с производством наркотиков.

Еще мы передавали, что три человека получили ранения сегодня в пятницу в ДТП, которое произошло на дороге 40. Медработники и фельдшеры оказали им медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.