Сотни саженцев и три гидролаборатории: в Ришон ле-Ционе разоблачили производство наркотиков

Прошлой ночью в четверг полицейские из участка Ришон ле-Цион провели обыски в рамках бескомпромиссной борьбы, которую израильская полиция ведет с производством наркотиков.
В ходе обыска полиция обнаружила три гидролаборатории, действовавшие в жилых домах в городе Ришон ле-Цион, изъяла сотни саженцев конопли, а также множество оборудования, используемого для выращивания и производства наркотиков.
Тем временем полиция арестовала троих подозреваемых в возрасте от 20 до 20 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков и функционировании лабораторий.
Сегодня полиция намерена вызвать двух подозреваемых на слушания в Петах-Тикве с просьбой о продлении срока их содержания под стражей в соответствии с потребностями расследования и его выводами.
Напомним, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.
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