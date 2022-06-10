Сотни саженцев и три гидролаборатории: в Ришон ле-Ционе разоблачили производство наркотиков

Полиция арестовала троих подозреваемых в возрасте от 20 до 20 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков и функционировании лабораторий.

Прошлой ночью в четверг полицейские из участка Ришон ле-Цион провели обыски в рамках бескомпромиссной борьбы, которую израильская полиция ведет с производством наркотиков.

В ходе обыска полиция обнаружила три гидролаборатории, действовавшие в жилых домах в городе Ришон ле-Цион, изъяла сотни саженцев конопли, а также множество оборудования, используемого для выращивания и производства наркотиков.

Тем временем полиция арестовала троих подозреваемых в возрасте от 20 до 20 лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков и функционировании лабораторий.

Сегодня полиция намерена вызвать двух подозреваемых на слушания в Петах-Тикве с просьбой о продлении срока их содержания под стражей в соответствии с потребностями расследования и его выводами.

Напомним, что полиция арестовала 31-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в том, что он выдавал себя за полицейского.