На дороге в Модиин-Илите произошел конфликт, ранен мужчина

Сегодня, 5 января, в городке Модиин-Илит между участниками дорожного движения произошел конфликт, который перерос в поножовщину. В результате инцидента один мужчина получил ранения.

Об этом сообщает издание «Детали».

Ссора произошла между водителям мотоцикла и водителем легкового автомобиля. 19-летний мотоциклист выхватил нож и напал на своего обидчика, полоснув им по его лицу. После этого он скрылся с места происшествия.

Но сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого и доставили в отделение на допрос. Детали происшествия выясняются.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле в 2022 году зафиксирован резкий рост случаев физического насилия на дорогах. За драки на дорогах в последние три года полиция арестовала около тысячи человек, но число таких преступлений постоянно увеличивается.

Еще мы писали, что в последнее время в Израиле участились случаи различных конфликтов на дорогах, поэтому полиция создала рабочую группу, которая будет бороться с таким явлением. Представители этой группы уже разрабатывают рекомендации, касательно ужесточения наказаний водителей, которые будут ввязываться в драки или совершать нападения.

Напомним, что ассоциация «Зеленый свет» назвала пятерку самых опасных для молодых водителей городов Израиля. Ее возглавляет Умм-эль-Фахм.

Читайте также, в четверг, 5 января, возле поселка Асфар недалеко от Хеврона произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором травмировались два человека.