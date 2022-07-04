Израиль отправил делегацию соцработников в Молдову, чтобы помочь беженцам из Украины

Израильские специалисты будут работать в четырех центрах для беженцев в Бельцком районе, где находится большое количество пожилых людей, детей и женщин.

Министерство социального обеспечения и социальной защиты, при помощи МИД Израиля и властей Молдовы отправило делегацию в город Бельцы. Там израильские психологи будут помогать украинским беженцам.

Делегация называется «Щит души». В нее входят восемь экспертов – евреев, которые говорят на украинском и русском языках. Также в делегации есть три руководителя из Министерства социального обеспечения и социальной защиты.

Отметим, что это первая из трех делегаций, которые отправятся в ближайшие недели и в другие страны, куда прибывают украинские беженцы.

Министр социального обеспечения и социальной защиты Меир Коэн сказал, что Израиль обязался предоставить гуманитарную помощь беженцам из Украины.

«Я горжусь говорящими на разных языках социальными работниками со всей страны, которые согласились оставить все дела и улететь далеко, чтобы помогать нуждающимся», — заявил он.

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