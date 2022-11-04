В Рахате между двумя семьями произошла ожесточенная драка

В драке между семьями пострадал один человек, полиция Израиля прибыла на место происшествия.

В бедуинском городе Рахат на юге Израиля произошла драка между двумя семьями, сообщила израильская полиция в пятницу.

На место потасовки прибыло большое количество сотрудников полиции, стремившихся прекратить ожесточенную перепалку, в ходе которой раздались выстрелы и были брошены бутылки с зажигательной смесью.

Сообщается, что в результате инцидента один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.

Ранее Курсор писал, что полиция просит помощи в поиске 71-летней жительницы Иерусалима.

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