В Рахате между двумя семьями произошла ожесточенная драка

В бедуинском городе Рахат на юге Израиля произошла драка между двумя семьями, сообщила израильская полиция в пятницу.
На место потасовки прибыло большое количество сотрудников полиции, стремившихся прекратить ожесточенную перепалку, в ходе которой раздались выстрелы и были брошены бутылки с зажигательной смесью.
Сообщается, что в результате инцидента один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.
Ранее Курсор писал, что полиция просит помощи в поиске 71-летней жительницы Иерусалима.
Кроме того, в результате пожара в Бней-Браке серьезно пострадала женщина.