Палестинский араб наехал на полицейского возле Ариэля: первые подробности

Полицейский получил легкие ранения после того, как палестинец, управлявший автомобилем, отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте возле поселения Ариэль.
По данным полиции, ее сотрудники приказали машине остановиться у блокпоста на перекрестке Гитай-Авишар. Сначала водитель-палестинец остановился, но после того, как к автомобилю подошел полицейский, ускорил движение.
По словам полиции, офицер доставлен в больницу с легкими травмами после того, как машина наехала на его ногу.
Полиция сообщает, что силы обыскивают район в поисках автомобиля и что обстоятельства инцидента расследуются, но не уточняют, в чем подозревают палестинца.
Ранее наш сайт сообщал, что утром в Пардес-Хане во двор одного из жилых домов неизвестный подбросил светошумовую гранату. Отметим, что это уже второй инцидент со взрывными устройствами за три дня. Так, до этого в Нетании неизвестный подорвал легковую машину.
Кроме того, на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв.
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