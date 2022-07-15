Палестинский араб наехал на полицейского возле Ариэля: первые подробности

Полицейского госпитализировали с легкими ранениями после того, как палестинец наехал на него на контрольно-пропускной пункте возле Ариэля.

Полицейский получил легкие ранения после того, как палестинец, управлявший автомобилем, отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте возле поселения Ариэль.

По данным полиции, ее сотрудники приказали машине остановиться у блокпоста на перекрестке Гитай-Авишар. Сначала водитель-палестинец остановился, но после того, как к автомобилю подошел полицейский, ускорил движение.

По словам полиции, офицер доставлен в больницу с легкими травмами после того, как машина наехала на его ногу.

Полиция сообщает, что силы обыскивают район в поисках автомобиля и что обстоятельства инцидента расследуются, но не уточняют, в чем подозревают палестинца.

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