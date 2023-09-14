Возле Бейт-Шемеша произошла еще одна авария с участием грузовика, есть раненые

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Сегодня днем, 14 сентября, на шоссе 3866, возле Бейт-Шемеша, произошло очередной дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека.

Об этом сообщает издание Maariv.

Транспортное средство перевернулось на дороге. На место инцидента прибыли парамедики (МАДА), которые оказали первую помощь двух мужчинам, а после госпитализировали в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, а второй отделался легкими травмами.

Сотрудники полиции приступили к расследованию причин и обстоятельств аварии.

"Курсор" писал ранее, что на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. На дороге столкнулись три грузовика. Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии.

Еще мы писали, что сотрудники полиции получили видео от очевидцев аварии на шоссе 6, на котором видно, как несколько человек вытаскивают из поврежденных грузовиков коробки с товарами. Подозреваемые в краже граждане были вскоре задержаны правоохранителями.

Напомним, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.