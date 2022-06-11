В Рамат-Гане двое вооруженных мужчин хотели надругаться над женщиной

В пресс-службе полиции заявили, что рассматривают этот инцидент как очень серьезный и примут все меры, чтобы найти тех, кто угрожал оружием женщине, и привлечь их к ответу.

Жительница Рамат-Гана шла ночью по улице, когда к ней подъехал автомобиль. В машине сидели двое мужчин, один из которых внезапно достал пистолет. Он наставил его на женщину и потребовал, чтобы та сняла штаны. В противном случае угрожал застрелить.

Об этом сообщает портал Walla.

Как рассказала 33-летняя женщина, она была шокирована произошедшим. Все произошло на одной из центральных улиц города.

«Толком не помню, что я делала. Кажется, замерла, отошла на несколько шагов назад и позвонила своему другу, у которого была в гостях», — рассказала она.

Затем женщина увидела, что машина со злоумышленниками отъехала, развернулась и снова направилась в ее сторону. Затем авто остановилось, мужчины вышли. Сама потерпевшая спряталась в кустах. К счастью, ее не нашли.

В полиции рассматривают этот инцидент как очень серьезный. Правоохранители заявили, что будут приняты все меры, чтобы найти преступников.

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