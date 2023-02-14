Из Сафари Рамат-Гана сбежал лемур

К животному лучше не приближаться.

Из Сафари Рамат-Гана сбежала обезьяна лемур, которого сейчас ищут.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля».

Животное вышло вечером из своего двора и больше не вернулось. Вероятно, обезьяна сейчас где-то в центре страны на дереве.

Лемуры не являются опасными, но все же они дикие животные, а поэтому к нему лучше не приближаться. Если вы встретили это животное, то звоните по телефону 109 или в надзор парка 0537840826.

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли в пещерах Израиля семь видов пауков, которые не были ранее известны науке. Пять видов имеют атрофированные органы зрения, а два — полностью слепы.

Эти животные поразительном образом приспособились жить в условиях полной изоляции от внешнего мира. У обитателей пещер пропало зрение, но усилились другие органы чувств. пециалисты проверили около 100 пещер, расположенных в разных регионах страны.

В 30 из них были обнаружены воронковые пауки. Те пауки, которые обитали у входа были зрячие, а те, что в глубине — с дегенеративными или атрофированными глазами.

Семь видов пауков признали новыми видами разновидности Tegenaria, которые встречаются только в пещерах Израиля и ранее были неизвестны науке. При этом предки, от которых произошли эти виды, полностью вымерли.

Также «Курсор» сообщал, что в США женщина отбила пятилетнего сына от напавшей на него во время прогулки пумы.

Помимо этого недавно сеть насмешило видео с девочкой, которая ехала в школу на спине страуса.