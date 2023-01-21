В Рамат-ха-Шароне пассажирский автобус забросали камнями

Автобус Naim в субботу, 21 января, был забросан камнями.

Об этом сообщает портал Walla со ссылкой на муниципалитет Рамат-ха-Шарона.

Согласно заявлению муниципалитета, обошлось без жертв, но транспортное средство получил повреждение.

«Мы используем все доступные нам средства, чтобы поймать преступников», — сказали в мэрии.

Там также заявили, что продолжат работу общественного транспорта в эти выходные.

«Мы не позволит экстремистам остановить нас и нарушить образ жизни жителей Рамат Ха-Шарона», — говорится в заявлении муниципалитета.

Как сообщал Курсор, 7 ноября автобус, который перевозил старшеклассниц в Эйлат, был забросан камнями на шоссе 40 на юге Израиля. Камнями было разбито одно из окон автобуса, однако никто не пострадал. По данным правоохранителей, после того, как об инциденте было сообщено в полицию, было начато расследование.

Школа отправила родителям детей сообщение о том, что в автобус бросили камень и разбили внешнее стекло, однако внутреннее стекло осталось целым.

Также Курсор писал о том, что в сети показали видео, на котором палестинские арабы забрасывают арамейскую технику ЦАХАЛ и солдат камнями и покрышками с близкого расстояния. Более того, они даже залазят на джипы.

Ранее наш сайт писал, что арабы обстреляли солдат ЦАХАЛа в Иерусалиме.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что в городе Арара арабские криминальные группировки устроили стрельбу.

Еще напомним, что ЦАХАЛ преследовал палестинских арабов, которые пытались проникнуть в Израиль.

Также мы информировали о том, что палестинские арабы обстреляли еврейских паломников, которые хотели подойти к могиле Йосефа в Шхеме. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 11 апреля. Двое израильтян получили ранения. На месте им оказали помощь. Затем медики МАДА отвезли пострадавших в больницу. Уже там врачи оценили их состояние как «легкое».