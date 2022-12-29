В Бней-Браке в магазин бросили светошумовую гранату

В четверг, 29 декабря, в Бней-Браке в здание магазина, расположенного на улице Рав Шах, неизвестными была брошена светошумовая граната.

Об этом пишет издание Maariv.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают виновников.

«Курсор» писал ранее, что прокуратура Иерусалима передала в окружной суд города обвинительный акт против жителя Бейт-Шемеша, обвиняемого во взломе и поджоге магазина «Фон Кошер» в октябре прошлого года.

Еще мы писали, что полиция начала расследование по факту детонации взрывного устройства на входе в магазин в северном городе Нешер. В результате взрыва здание магазина получило незначительные повреждения.

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 ноября, в Офакиме ограбили магазин золотых украшений. Однако в момент взлома, в здании сработала сигнализация и грабителям, покидая место преступления, пришлось бросить один из мешков с драгоценностями посреди улицы.

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