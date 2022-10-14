Бросили бомбу в дом: полиция задержала двух подростков из Джиср-аз-Зарки

Несовершеннолетние подростки закинули самодельное взрывное устройство в жилой дом, после чего были задержаны полицией и направлены в окружной суд.

Самодельная бомба, брошенная в жилой дом в Джиср-аз-Зарке, к счастью, не унесла жизни людей, однако на месте произошли разрушения постройки и был нанесен материальный ущерб.

Полиция задержала двух несовершеннолетних жителей Джиср-аз-Зарки, они будут доставлены для судебного заседания о продлении срока их содержания под стражей.

В соответствии с потребностями расследования, его серьезностью и выводами полиция настаивает на их содержании под стражей.

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Курсор информировал, что армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала недалеко от Шхема одного террориста

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