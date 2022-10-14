Бросили бомбу в дом: полиция задержала двух подростков из Джиср-аз-Зарки

Самодельная бомба, брошенная в жилой дом в Джиср-аз-Зарке, к счастью, не унесла жизни людей, однако на месте произошли разрушения постройки и был нанесен материальный ущерб.
Полиция задержала двух несовершеннолетних жителей Джиср-аз-Зарки, они будут доставлены для судебного заседания о продлении срока их содержания под стражей.
В соответствии с потребностями расследования, его серьезностью и выводами полиция настаивает на их содержании под стражей.
Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ проводит операцию в Дженине, идут столкновения. В операции по аресту участвовали силы ЦАХАЛа, службы внутренней безопасности ШАБАК и специальные подразделения пограничной полиции под прикрытием.
Также сообщалось, что евреи стали жертвами каменного террора в Шимон а-Цадик. Два еврея получили легкие ранения из-за того, что арабы бросали в них камни в районе Шимон а-Цадик в Иерусалиме.
Курсор информировал, что армия обороны Израиля, которую перевели в состояние повышенной боевой готовности в преддверии праздников, в ходе столкновения с вооруженными палестинцами ликвидировала недалеко от Шхема одного террориста
Напомним, наш сайт писал о стрельбе по машине скорой помощи в Шхеме: врач погиб. Во время операции сил ЦАХАЛа в Шхеме возникла перестрелка с арабскими террористами. Есть погибшие среди боевиков, также пострадал один из медиков.