В Рамле работница магазина ударила клиентку ножом в спину

В израильском городе Рамла полицейские задержали сотрудницу магазина строительных товаров, потому что та несколько раз ударила ножом в спину клиентку.

Нападение произошло на автомобильной парковке в четверг, 1 сентября. 18-летняя девушка повздорила с жертвой нападений из-за разногласий и нанесла ей удары ножом, когда они находились возле магазина стройтоваров.

Об этом сообщает now14.co.il.

Первым к пострадавшей успел парамедик из организации «Ихуд ацала» Моше Ротшильд. По его словам, у женщины были травмы средней степени тяжести. После этого врачи в больнице обследовали жертву нападения и заявили, что она находится в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители уже расследуют это дело и планируют в пятницу, 2 сентября, доставить подозреваемую в суд для ходатайства касаемо продления ее нахождения под стражей.

Ранее стало известно, что возле озера Кинерет авто сбило девушку, для спасения которой понадобилось задействовать вертолет.

Также «Курсор» сообщал, что в Ашдоде неуправляемая машина упала с 2-метровой высоты на детскую машину.

Кроме этого, недавно полиция арестовала жителя севера Израиля, потому что тот издевался над своими родными.