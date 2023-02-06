Работника банка «Мизрахи-Тфахот» обвиняют в краже крупной суммы денег

Сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя Петах-Тиквы по обвинению в краже крупной суммы денег из банкоматов банка «Мизрахи-Тфахот», расположенных в разных местах.

Об этом пишет news.israelinfo.

Из обвинительного заключения следует, что мужчина был сотрудником дочерней компании банка «Мизрахи», которая занимается техническим обслуживанием банкоматов. В течение нескольких месяцев он воровал деньги, когда его вызывали по вызову банковского учреждения, чтобы починить аппарат.

В общей сложности ему удалось украсть около 1 млн 250 тысяч шекелей. Речь шла о банкоматах, расположенных в самых людных местах. Так, в банкомате в Бар-Иланском университете обвиняемый украл 400 тысяч шекелей, в торговом центре в Рамат-Авиве более 500 тысяч. В Лоде из банкомата он присвоил 150 тысяч шекелей, но после того, как был задержан полицией, вернул в отделение 119 тысяч.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 24 января, прокуратура предъявила обвинение 51-летнему жителю Ноф-ха-Гилиля за то, что он украл банкомат и увез к себе домой.

Еще мы писали, что жителю Нацерета предъявили обвинительное заключение за кражу кредитной карты и использование чужих денег в личных нуждах.

Напомним, комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинительное заключение 35-летнему мужчине, который выманил у ортодоксальных евреев 47 млн долларов, но использовал полученные средства для финансирования роскошного образа жизни.

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